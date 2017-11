ABŞ-ın Midltaun şəhəri yaxınlığında (Nyu-York ştatı) ticarət mərkəzində atışma baş verib.

APA-nın RİA Novosti agentliiynə istinadən verdiyi xəbərə görə, insident yerli vaxtla saat 15:15 radələrində qeydə alınıb.

İlkin məlumata əsasən, hadisə nəticəsində 2 nəfər yaralanıb. Ticarət mərkəzinin əməkdaşları və müştəriləri təxliyə edilib. Hazırda polis atəş açan şəxsi axtarır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.