Bakı. 27 noyabr. REPORT.AZ/ "Formula-1"in yeni loqotipinin rəsmi təqdimat mərasimi baş tutub.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə çempionatın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Bundan əvvəl "Mercedes"in pilotu Bottasın Əbu-Dabi Qran-prisinin qalibi olduğu məlumat verilib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.