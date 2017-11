Şamaxıda intihara cəhd hadisəsi baş verib.

Publika.az xəbər verir ki, 1991-ci il təvəllüdlü Şəhriyar qəsəbə sakini Zahid Fərman oğlu Bayramov sağ qol nahiyəsinin kəsilmiş yarası ilə Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının Cərrahiyyə şöbəsinə yerləşdirilib.

Qohumları tərəfindən xəstəxanaya gətirilən gənc içkili olub. Zahid həkimlərə qolununun toyda kəsildiyini bildirib.

Xəstə palataya köçürülüb, vəziyyəti kafidir.

