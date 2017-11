Bakı. 27 noyabr. REPORT.AZ/ Münxen "Bavariya"sının meksikalı yarımmüdafiəçisi Xames Rodriqes Almaniya Bundesliqasının 13-cü tur matçında "Borussiya Münxenqladbax"ın futbolçusu ilə toqquşduqdan sonra beyni silkələnib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Meksikalı yarımmüdafiəçinin bir neçə məşq prosesini buraxacağı bildirilir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.