Bakıda qətl törədilib.

APA-nın məlumatına görə, hadisə Zabrat qəsəbəsində baş verib.

Naxçıvan sakini, 21 yaşlı tələbə Xəyal Məmmədov mübahisə zəminində naməlum şəxs tərəfindən bıçaqlanıb.

Nəticədə ağır vəziyyətdə 3 saylı Şəhər Klinik Xəstəxanaya yerləşdirilən X.Məmmədov orada keçinib.

Faktla bağlı Sabunçu Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

