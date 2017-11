Misirdə məsciddə baş verən terror hadisəsi ilə əlaqədar noyabrın 27-si Türkiyədə milli matəm günü elan edilib.

Publika.az xəbər verir ki, qərara əsasən gün batana qədər ölkənin hər yerində və səfirliklərdə bayraqlar endiriləcək.

Xatırladaq ki, Sinay bölgəsində məsciddə törədilən terror aktında 27-si uşaq olmaqla 305 nəfər qətlə yetirilib. Terror hadisəsini İŞİD silahlıları törədib.

Pərviz

