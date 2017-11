10 yaşlı uşağı maşın vurdu - Mingəçevirdə

Mingəçevirdə piyadanın vurulması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Lent.az-ın “report”a istinadən xəbərinə görə, Heydər Əliyev prospektində, Sənaye Parkı yaxınlığında yolu keçmək istəyən 2007-ci il təvəllüdlü şəhər sakini Natiq Niyazi oğlu Novruzovu “VAZ-2107” markalı maşın vuraraq ona xəsarət yetirib. Yaralı xəstəxanaya çatdırılıb.

Körpücük sümüklərində sınıqlar yaranmış azyaşlı dərhal əməliyyat olunub. Əməliyyat sonrası yaralı uşağın vəziyyəti sabitləşib, müalicəsi davam edir. Baş vermiş hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.

