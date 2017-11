Bakı. 27 noyabr. REPORT.AZ/ Bakının Binəqədi rayonu ərazisində gənc oğlanı avtomobil vurub.

"Report" xəbər verir ki, yol-nəqliyyat hadisəsi "Zəngəzur" şadlıq evinin qarşısında baş verib.

1990-ci il təvəllüdlü Şahbazov Şahbaz Balabəy oğlunu minik avtomobili vurub. Yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib.

Fakt araşdırılır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.