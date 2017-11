"Barselona" Valensiyada xal itirdi - VİDEO

İspaniya La Liqasında 13-cü turun oyunları keçirilib.

Publika.az xəbər verir ki, turun mərkəzi oyunu bazar günü olub. Cari mövsümdə uğurlu çıxışı ilə seçilən, 12 turdan sonra 2-ci pillədə qərarlaşmış “Valensiya” evdə lider “Barselona” ilə üz-üzə gəlib. Qarşılaşmada hesabı meydan sahibləri açsa da, son dəqiqələrdə Kataloniya təmsilçisi məğlubiyyətdən xilas olmağı bacarıb. Beləcə, liderlərin duelində qalib müəyyənləşməyib.

İspaniya La Liqası, 13-cü tur

24 noyabr

Selta - Leqanes 1:0



Qol: Aspas, 27-pen.

25 noyabr



Alaves - Eybar 1:2



Qol: Burqui, 90 - Jordan, 33. Çarles, 69.

Real - Malaqa 3:2



Qol: Benzema, 9. Kazemiro, 21. Ronaldo, 76 - Rolan, 18. Kastro, 58.



Betis - Jirona 2:2



Qol: Quardado, 85. Herrera, 90 - Portu, 45; 90



Levante - Atletiko 0:5



Qol: Suares, 5-öz qapısına. Qameyro, 29; 59. Qrizmann, 65; 90.

26 noyabr

Deportivo - Atletik 2:2



Qol: A.Lopes, 35. Şer, 76 - Susaeta, 16. Uilyams, 60.



Real Sosyedad - Las Palmas 2:2



Qol: Xose, 31. Yanuzay, 62 - Tana, 21. Viera, 67.



Vilyarreal - Sevilya 2:3



Qol: Bakambu, 19. Bakka, 53 - Lenqle, 56. Vaskes, 57. Baneqa, 78-pen.



Valensiya - Barselona 1:1



Qol: Rodriqo, 74 - Alba, 82.

27 noyabr

00:00 Espanyol - Xetafe

