Bakı. 27 noyabr/ REPORT.AZ/ Bakının Xətai rayonunda çoxmərtəbəli yaşayış binasının zirzəmisində yanğın baş verib. "Report" xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 12 ədəd elektrik sayğacı, 12 ədəd elektrik açarı və 5 p.m kabel yanmışdır.

Yanğın zamanı tüstüdən zəhərlənmiş 2 nəfər xilas edilmiş və 10 nəfər bina sakini təhlükəsiz əraziyə təxliyə olunmuşdur. Mənzillər yağından mühafizə olunmuşdur. Yanğın yanğınsöndürənlər tərəfindən söndürülmüşdür.



