08:00

ABŞ-ın Nyu-York ştatının Midltaun şəhərində ticarət mərkəzində atışma baş verib.

Trend-in "RİA Novosti"yə istinadən verdiyi məlumata görə, atışma nəticəsində 2 nəfər xəsarət alıb. Xəsarət alanların kimliyi barədə məlumat yoxdur.

01:40

ABŞ-ın Nyu-York ştatının Midltaun şəhərində ticarət mərkəzində atışma baş verib.

Trend-in "TASS"a istinadən verdiyi məlumata görə, atışma nəticəsində ticarət mərkəzindəki insanlar təxliyə edilib, ölən və yaralananlar barədə məlumat yoxdur.

Milli.Az

