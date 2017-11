Slovakiyada, Aşağı Tatralar dağlarında 2 çexiyalı alpinist həlak olub.

Trend-in "TASS"a istinadən verdiyi məlumata görə, 47 yaşlı qadın və 60 yaşlı kişi alpinistlərin ölümünə səbəb soyuq olub.

Məlumata əsasən, alpinistlər dağın başına günün batmasından sonra çatıblar və aşağı enmək mümkünsüz olub. Alpinistlər gecəni dağın başında keçirməli olublar və xüsusi avadanlığın olmamasında soyuqdan ölüblər.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.