Bakı. 27 noyabr. REPORT.AZ/ Qobustan Qapalı Həbsxanasında cəza çəkən dustaq intihar edib.

“Report”un xəbərinə görə, 1981-ci il təvəllüdlü Elşad Rəhimov özünü kamerada mələfə ilə asıb.

Faktla bağlı Qaradağ Rayon Prokurorluğunda cinayət işi başlanıb.



