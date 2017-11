Bərdə. 27 noyabr. REPORT.AZ/ Bərdə rayonunda yerləşən ticarət mərkəzi yanır.

"Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, yanğın ticarət mərkəzində yerləşən mağazalardan birindən başlayıb.

Qısa zamanda genişlənən yanğının söndürülməsi üçün hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Bərdə Rayon Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğınspndürən maşınları və canlı qüvvəsi cəlb edilib.

Hazırda yanğının söndürlməsi istiqamətində tədbirlər görülür.



