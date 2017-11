Bergüzar Korel “Vətənim sənsən”dəki dəhşət doğuran təcavüzdən danışdı - VİDEO

“Vətənim Sənsən” serialının baş rol ifaçısı Bergüzar Korel çox işləməkdən gileylənib.

Publika.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, həyat yoldaşı Halit Ergençlə “Vətənim sənsən”də tərəf müqabili olan aktrisa rolunun azaldılmasını tələb etməsi ilə bağlı xəbərlərə aydınlıq gətirib: "Mən rolumun deyil, iş saatının bir qədər azaldılmasını istədim. Nəticə etibarı ilə eyni evdən iki nəfər çalışır. Mən də o evin anası olduğum üçün belə bir xahiş anlaşılandır. Oğlum, Əliylə daha çox vaxt keçirməliyəm".

Kino ulduzu serialdakı təcavüz səhnələri haqqında da danışıb: "Biz serialda hər şeyi bütün gerçəkliyi canlandırmağa çalışırıq. O səhnələr də o dövrdəki qadınların yaşadığı real hadisələrdir. Məncə, müzakirə edilməli daha mühüm səhnələr var".

Korel hamilə olması ilə yayılan şaiyələrə də münasibət bildirib: “Allah nəsib edərsə, olar. Lakin hələlik elə bir şey yoxdur".

