Sakit Okeanın zəlzələ ocağında yerləşən Papua-Yeni Qvineyada bu gün 6 bal gücündə zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Amerika Geoloji Araşdırma Mərkəzinin məlumatına görə, sarsıntı Rabaul qəsəbəsinin 125 km şərqində yerli saatla 17:11 radələrində hiss edilib.

Zəlzələnin dərinliyi 70 kilometri keçib.

İnsan tələfatı və dağıntıllar qeydə alınmayıb.

Aysel Yaqubqızı / Metbuat.az

