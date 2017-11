Azərbaycanda ilk - Dota 2 üzrə çempionat keçirilib - FOTO

Bakıda Dota 2 oyunu üzrə "Red Bull Son Çempion" çemipionatı keçirilib. Bu idman növündə milyonlar qazanmaq olar.

Milli.Az xəbər verir ki, Azərbaycanda ilk dəfə Dota 2 oyunu üzrə ixtisaslanmış "Red Bull Son Çempion 2017" çempionatı keçirilib. Qeydiyyatdan keçən 24 komanda "2 qələbəyə qədər" qaydası ilə finala vəsiqə qazanmaq uğrunda mübarizə aparıblar.

Final oyununda rəqibini 2-0 hesabı ilə məğlub edən "Young P.I.M.P.S and O.G" komandası Türkiyədə keçiriləcək "Red Bull Son Şampiyon 2018" çempionatında iştirak etmək hüququnu qazanıb. Bu turnir ESL oyun seriyalarına aiddir.

Mükafatlandırma mərasimindən sonra qalib komandanın kapitanı Teymur Nağıyev deyib: "Biz, qələbəyə və Türkiyədə öz gücümüzü göstərmək imkanına çox şadıq. Bu iki ağır gün idi, amma komanda işi bu gün bizi çox güclü rəqiblərə qarşı qələbəyə gətirib çıxardı".

Komandanın üzvü Sənan Hüseynov isə Türkiyədəki turnirə ciddi hazırlaşmalı olduqlarını bildirib: "Biz - gənc komandayıq və anlayırıq ki, Türkiyədə kiberidmançıların səviyyəsi çox yüksəkdir. Ona görə də bizi, fevral ayında "Red Bull Son Şampiyon 2018" turnirinə yollanmazdan öncə çoxlu məşqlər gözləyir".

Qeyd edək ki, Dota 2 - Valve Corporation tərəfindən hazırlanan çoxistifadəçili kompüter oyunudur. Hazırda fəal kiberidman növü sayılan bu oyun özünə bütün dünyadan müxtəlif beynəlxalq yarışlarda və liqalarda mübarizə aparan çoxlu peşəkar komandaları cəlb edir. Bundan əlavə, Dota 2 kiberidman tarixində ən yüksək mükafat fondlu oyun növüdür, bu mükafatlar iyirmi milyon dollara çatır.

Oyunda öz bazasına malik, hər biri 5 oyunçudan ibarət olan 2 komanda iştirak edir. Bütün oyunçular müxtəlif rollara, qabiliyyətlərə və oyun üslubuna malik olan qəhrəmanı seçirlər. Nəticədə 1 saatdan çox davam edə bilən oyunda rəqibin əsas qalasını dağıdan komanda qalib gəlir.



