Toyda tanışının şah damarını kəsib öldürənə AĞIR CƏZA

Toyda yeyib-içdiyi tanışını qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən Ramik Aydabəyovun cinayət işi üzrə məhkəmə başa çatıb

Lent.az-ın məlumatına görə, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Azər Paşayevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə hökm oxunub.

Hakimlər kollegiyasının hökmünə əsasən, Ramik Aydabəyov 13 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.

Qeyd edək ki, hadisə bu il Qusarın Xürel kəndində keçirilən toy məclisində baş verib.

46 yaşlı İlqar Aydəmir oğlu Ulubəyov 35 yaşlı həmkəndlisi Ramik Adil oğlu Aydabəyovla yeyib-içiblər. Daha sonra onlar arasında mübahisə düşüb.

Ramik Aydabəyov masanın üzərindəki butulkanı əvvəlcə sındırıb, sonra isə arxası ilə İlqar Ulubəyovun boyun və baş nahiyəsinə xəsarət yetirib.

İ.Ulubəyov şah damarından kəsilmiş yara alıb. Qusar Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına aparılarkən yolda qanitirmədən ölüb.

Ramik Aydabəyov Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci (qəsdən adam öldürmə) maddəsi ilə ittiham edilir.

