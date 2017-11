Nişan mərasimində bəy və gəlin adamları arasında dava düşdü: 7 yaralı - VİDEO

İstanbulun Şişli rayonunda müəllimlər evində keçirilən nişan mərasimi zamanı ailələr arasında mübahisə düşüb.

Milli.Az Haberler-ə istinadən xəbər verir ki, mübahisənin davaya çevrildiyi hadisə zamanı 7 nəfər yaralanıb. Nişan mərasimi bu xoşagəlməz olay səbəbiylə yarımçıq qalıb.

Kübra və Mustafanın nişan mərasimindəki bu hadisə 15:00 radələrində qeydə alınıb.

Müəllim evinin səlahiyyətliləri hadisə yerinə polis çağırıblar. Polislər tərəfləri ayırıb. Ailələr bir-birlərindən şikayət etməyiblər.

Yaralılar özləri xəstəxanlara gediblər.

