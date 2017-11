​Afaq Aslan Baloğlan Əşrəfova zəng etdi - Onları nə yaxınlaşdırıb? / VİDEO

Müğənni Afaq Aslan əməkdar artist Baloğlan Əşrəfovun repertuarında sevilən “O günlər” adlı mahnını oxuyub.

Metbuat.az-a açıqlama verən A.Aslan bildirib ki, bu bəstəni oxumaq üçün B.Əşrəfovdan xeyir-dua alıb:

“Studiyada olanda aranjimançı İlkin Valehoğlu bu mahnını mənə göstərdi. Qulaq asan kimi mahnı məni uzaqlara apardı. Daha sonra düşündüm ki, bu mahnını oxusam, yaxşı olar. Dərhal mahnının ilk müəllifi əməkdar artist Baloğlan Əşrəfova zəng etdim. O da çox sağ olsun, xeyir-duasını, halallığını verdi. Allah Baloğlan müəllimə can sağlığı versin ki, bu cür mahnılar yaratsın”.

