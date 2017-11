İngiltərə Premyer Liqasında XIII turun oyunları davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Mançester Siti" turnirin debutantı "Huddersfield" komandasının qonağı olub. Oyunda hesabı meydan sahibləri açsa da, qonaqlar geridönüş edə biliblər. "Maçester Siti" yekunda 1:2 hesabı ilə qələbə qazanıb.

Oyunda vurulan qolları təqdim edirik:

Sərdar Məmmədov / Metbuat.az



