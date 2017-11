"Real"ın futbolçusu Kriştianu Ronaldunun büstü klubun muzeyinə yerləşdirib.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, büstü ispan heykəltaraş Xose Antonio Navarro hazırlayıb.

Qeyd edək ki, bu, Ronaldoya qoyulan ikinci büstdür. 2017-ci ilin əvvəlində Ronaldonun doğulduğu Madeyra şəhərinin aeroportunda da onun büstü qoyulmuşdu.

Milli.Az

