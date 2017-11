İstanbulda 200 pakistanlı miqrantın saxlanıldığı zirzəmi aşkar edilib.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, belə bir zirzəmi haqqında polisə həmin yerdən qaçmağa müvəffəq olan miqrantlardan biri xəbər verib.

Araşdırma zamanı məlum olub ki, burada miqrantlara əziyyət verilir, hətta 15 nəfər qan itkisindən ölüb.

Məlumata əsasən, pakistanlı mühacirlərə qeyri-qanuni yolla Yunanıstan və İtaliyaya aparılacaqları vəd olunub.

