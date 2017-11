"Riyad" Mühafizə Xidmətinin YENİ ADI məlum oldu

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən "Riyad" Mühafizə Xidmətinin adı dəyişdirilir.

Milli.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-ə qurumun İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Fuad Mədətov məlumat verib.

F.Mədətov bildirib ki, qurum 2018-ci ilin yanvar ayından fəaliyyətini başqa adla davam etdirəcək:

"Bu ilin sonuna qədər "Riyad" Mühafizə Xidməti öz adı ilə fəaliyyət göstərəcək. 2018-ci ilin yanvar ayından isə yeni lisenziya alınacaq və qurumun adı "Alov" Mühafizə Xidməti olacaq. Adının dəyişdirilməsinə baxmayaraq, "Alov" Mühafizə Xidməti "Riyad" Mühafizə Xidmətinin bazasında yaradıldığı üçün əvvəlki adla bağlı baş verən bütün proseslərə cavabdeh olacaq".

Xatırladaq ki, "Riyad Təhlükəsizlik Xidməti" 2004-cü il yanvarın 3-də Ədliyyə Nazirliyində təhlükəsizlik şirkəti kimi qeydiyyatdan keçib və hazırda da həmin adla xidmət edir.

