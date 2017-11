İtaliya A seriyası komandalarından olan “Milan” klubunda baş məşqçi dəyişikliyi edilib.

Publika.az xəbər verir ki, komandanın baş məşqçisi Vinsenzo Montella vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb.

Onun yerinə müvəqqəti olaraq U-19 komandasına başçılıq edən Cennaro İvan Qatusso gətirilib.

Klub baş məşqçilik postuna daimi sahiblənə biləcək məşqçi axtarışına çıxıb.

Qeyd edək ki, Milan ilk 14 həftədə 20 xal toplayaraq 7-ci sıraya qədər geriləyib.

Zümrüd

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.