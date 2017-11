56 il sürücü vəsiqəsi olmadan maşın sürən adam

Almaniyada bir sürücünün 56 il sürücü vəsiqəsi olmadan avtomobil sürdüyü aşkarlanıb.

Publika.az xəbər verir ki, bu fakt Hoşauserlankreis polisi tərəfindən aşkarlanıb. Belə ki, ötən həftə Şimali Ren Vestfalya əyalətində baş verən yol nəqliyyat hadisəsi zamanı əraziyə gələn polis 74 yaşlı sürücünün vəsiqəsinin olmadığı öyrənib.

Həmin şəxs əsgər getməmişdən əvvəl sürücülük vəsiqəsi almaq üçün kursa yazılıb. Ancaq əsgərə gedəndən sonra kursu yarımçıq saxlayıb və bird aha vəsiqə almaq üçün cəhd etməyib.

Polis sürücü ilə bağlı araşdırmaların davam etdiyini bildirib.

