İranın nüvə təsisi belə vurulacaq - VİDEO

İsrailin müdafiə sənayesi şirkəti olan “Rafael” uzun mənzilli hava hücumundan müdafiə sistemlərini zərərsizləşdirmək üçün elektron silah hazırlayıb.

Publika.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, şirkət “AIR EW Systems” başlığı altında S-400 zenit-raket sisteminə qarşı üç sistem hazırladığını bəyan edib.

Bunlar “Sky Shielo”, “Lite Shielo” və “X Guard” adlı sistemlərdir.

“Sky Shielo” sistemini uzun mənzilli hava hücumundan müdafiə sistemlərinə qarşı hazırladıq. “Lite Shielo” qısa mənzilli sistemlərə qarşı istifadə ediləcək. Son olaraq, “X-Guard” bombardmançı təyyarələrdən atılan raketləri özünə çəkə biləcək”, - açıqlamada deyilir.

Yeni silahın təqdimat videosunda düşmən olaraq ad çəkilmədən Rusiyanın S-400 və “Pantsir-S” hava hücumundan müdafiə sistemləri göstərilib. Hədəfdə İranın nüvə təsisi də var idi.

Videoya Rusiyanın reaksiyası gecikməyib. Rusiya dövlətinin nəzarətində olan “Russia Today” (RT) telekanalı İsrailin bəyanatını “virtual zəfər” kimi qiymətləndirib.

“İsrailin hazırladığı silahın nə qədər təsirli olduğunu ancaq praktika göstərəcək”, - telekanalın süjetində deyilir.

Ömər Dağlı

