Londonda Böyük Britaniyanın Baş naziri Tereza Mey türkiyəli həmkarı Binəli Yıldırımla bir araya gəlib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, 1 saat davam edən görüş zamanı iki ölkə arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi perspektivləri, İraq və Suriyadakı vəziyyət, terrorizmə qarşı birgə mübarizə yolları və digər məsələlər müzakirə olunub.

Ardınca hökumət başçıları geniş tərkibdə görüşüb. Toplantıda hər iki ölkədən İqtisadiyyat, Müdafiə nazirləri və digər rəsmilər iştirak edib.

Sübhan / METBUAT.az

