Uels şahzadəsi VIII Henriyə məxsus ev 800 000 avroya satışa çıxarılıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, XII əsrə məxsus iqamətgah Uelsin ən qədim tarixi binalarından sayılır.

4 qatdan ibarət iqamətgah hər 3 tərəfdən bağla əhatə olunub.

1-ci mərtəbədə geniş zal, yemək otağı və kitabxana, 2-ci mərtəbədə isə vanna otağı və yataq otaqları yerləşir.

Klassik və modern üslubun vəhdəti hər mərtəbəyə özünəməxsusluq gətirir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.