Türkiyənin tanınmış müğənnisi Ziynet Salı "İnstaqram" hesabından paylaşdığı cəsarətli fotoları ilə diqqət mərkəzinə düşüb.

Milli.Az xəbər verir ki, müğənni amerikalı həmkarı Marşalla birlikdə oxuduğu "Magic" mahnısının çəkilişləri üçün kamera qarşısına keçib və fotolarını sosial şəbəkədə paylaşıb.

42 yaşlı Ziynetin cəsur pozları qısa müddətdə minlərlə izəyicisi tərəfindən bəyənilib. (publika.az)

