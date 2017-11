Bərdə rayonunda intihar hadisəsi baş verib.

Publika.az xəbər verir ki, 1966-cı il təvəllüdlü İsmayılova Nazilə Xudaverdi qızı özünü su kanalına ataraq intihar edib.

Onun meyiti 4 km aralıda, rayonun Hüseynbəyli kəndində tapılıb. Qeyd edək ki, N. İsmayılova uzun illərdir, ruhi xəstəlikdən əziyyət cəkib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

