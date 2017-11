"O sadəcə emosiyalara təslim olub"

"Bavariya"nın baş məşqçisi Yupp Haynkes mövsümün sonunda postunu tərk edəcəyini növbəti dəfə dilə gətirib.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, təcrübəli mütəxəsis "Bavariya"nın prezidenti Uli Hönessin bu barədə sözlərinə münasibət bildirib.

"Hönessin sözləri? Mənə hər dəfə eyni sualı verirsiz. Açıq-aydın danışmışıq ki, mövsümün sonuna kimi işləyəcəm. Həmin vaxta qədər rəhbərlik lazımi səviyyədə məşqçi tapa biləcək. Höness sadəcə emosiyalara təslim olub. Məlumdur ki, yaya qədər məsələ həll olunacaq".

Alman mütəxəsis Karlo Ançelottinin istefasından sonra "Bayern"nin baş məşqçisi postuna gətirilmişdi.

