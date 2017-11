Qadın 3 uşağı ilə liftdə DƏHŞƏTLİ ANLAR yaşadı - VİDEO

Qadın 3 uşağı ilə liftə minmək istəyərkən dəhşətli anlar yaşanıb.

Milli.Az xəbər verir ki, Türkiyənin İstanbul şəhərində təhlükəsizlik kameralarına düşən görüntülər insanları dəhşətə gətirib.

Lift açılanda qadının 2 uşağı özünü liftin içərisinə atır. Onların ardınca liftə girmək istəyərkən qapılar bağlanır və uşaq arabasındakı 9 aylıq körpə liftin boşluğuna düşür. Hadisə qarşısında özünü itirən ana kömək çağırsa da, uşağın həyatını xilas etmək olmayıb.

Həmin qandonduran görüntüləri təqdim edirik. (publika.az)

Milli.Az

Videonu izləmək üçün şəklə klikləyin:

