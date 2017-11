Faşistlərin seks zindanı tapıldı - FOTOLAR

İngiltərənin Devon qəsəbəsində yaşayan bir qrup əhali Li Mill küçəsindəki evdə qəribə hadisələrin yaşanması səbəbilə polisə şikayət edib. Polis isə həmin evə basqın təşkil edib.

Publika.az xəbər verir ki, basqın nəticəsində evin Almaniyadakı faşist partiyası dövründən qalma zindan olduğu ortaya çıxıb.

Zindandan faşistlərə aid forma, qandal, əleyhqaz, yataq dəsti, zəncir, seks oyuncaqları və qırmanclar tapılıb.

Basqın əsnasında evə bir müştəri gəlib və çox sayda polisin varlığına rəğmən həmin evdə görüşü olduğunu deyib. Müştərinin bu cəsarəti böyük təəccüb doğurub.

Hadisə ilə bağlı 39 yaşlı bir kişi şübhəli şəxs qismində saxlanılıb.

Zümrüd

