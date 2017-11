İraqın paytaxtı Bağdadda törədilən partlayış nəticəsində 9 dinc sakin ölüb və yaxud yaralanıb.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, insident şəhərin cənub-qərb hissəsində qeydə alınıb.

Parlayış terrorçu-kamikadze tərəfindən törədilib. İlkin məlumata əsasən, terrorçu-kamikadzelərdən biri özünü partladıb, digəri hərbçilər tərəfindən zərərsizləşdirilib.



Hadisəyə görə məsuliyyəti hələlik heç bir qruplaşma öz üzərinə götürməyib.

