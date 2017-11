Bağdadda törədilən partlayış nəticəsində 17 dinc sakin ölüb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, daha 28 nəfər yaralanıb.

Parlayış kamikadze tərəfindən törədilib. Terrorçulardan biri üzərindəki partlayıcı qurğunu işə salıb, digəri hərbçilər tərəfindən zərərsizləşdirilib.

Hadisəyə görə məsuliyyəti hələlik heç bir qruplaşma öz üzərinə götürməyib.

Sübhan/METBUAT.az

