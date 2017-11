BMT: Myanmardan 624 min Rohinca müsəlmanı qaçıb

Son üç ay ərzində Myanmardan Banqladeşə 620 mindən çox Rohinca müsəlmanı qaçıb.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə BMT baş katibinin nümayəndəsi Stefan Düjarrik bəyan edib.

"Avqustun 25-dən etibarən Banqladeşə gələn Rohinca müsəlmanlarının sayı 624 minə çatıb", deyə S.Düjarrik bildirib. Onun sözlərinə görə, son müddət ərzində gündə orta hesabla 430 qaçqın Myanmardan Banqladeş ərazisinə keçir.



Avqustun sonunda "Arakan Rohinca Qurtuluş Ordusu" qruplaşması ilə Myanma hökumət qüvvələri arasında baş verən toqquşmaların hərbi münaqişəyə çevrilməsi yüzlərlə dinc əhalinin qətlinə səbəb olub, minlərlə müsəlman-rohincanı ölkəni tərk etməyə məcbur edib.

