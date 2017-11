İraqın paytaxtı Bağdadda törədilən partlayış nəticəsində azı 12 nəfər ölüb.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə “Əl-Ərəbiyə” telekanalı İraqın Daxili işlər nazirliyinə istinadən xəbər verib.

Terrorçu-kamikadzelərin hücumu zamanı azı 30 nəfər yaralanıb.

Hadisəyə görə məsuliyyəti hələlik heç bir qruplaşma öz üzərinə götürməyib.

