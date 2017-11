22 yaşlı qadın özünü 13 yaşında bilir - səbəbini biləndə şok olacaqsınız - FOTO

Ötən ay İngiltərədə uşaq dünyaya gətirən Şaron Everetin başına qəribə hadisə gəlib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, 22 yaşlı Şaron doğuşdan sonra mində bir rast gəlinən "amniyotik sıvı embolisi" (doğuşdan sonra olur, ölümlə nəticələnir və ya anada başqa fəsadlar yaradır) xəstəliyinə tutulur. İki həftə komada yatan qadın oyandıqdan sonra nə əri, nə də 2 uşağını tanıyır.

Özünü 13 yaşında hesab edən Şaron anası ilə evə gedir.

Hazırda onun müalicəsi davam edir. Ailəsi Everetin yenidən əvvəli vəziyyətinə dönəcəyinə ümid edirlər.

Milli.Az

