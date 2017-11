Mingəçevirdə mənzildə qadın meyiti tapıldı

Mingəçevirdə mənzildən meyit tapılıb.

APA-nın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) saytına istinadən verdiyi xəbərə görə, nazirliyin Böhran Vəziyyətlərində İdarəetmə Mərkəzinə daxil olmuş məlumata əsasən, Mingəçevir şəhərində 1 nəfər bağlı qapı arxasında köməksiz vəziyyətdə qalıb.

Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğınsöndürən-xilasediciləri həmin ünvana gələrək mənzilin qapısını açıb və 1939-cü il təvəllüdlü Alməmmədova Almaz Qafar qızının meyitini aşkar ediblər. Meyit aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.