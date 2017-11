Şahzadə amerikalı aktrisa ilə evlənir

İngiltərə şahzadəsi Harri ilə amerikalı aktrisa 36 yaşlı Meqan Marklın evlənəcəyi tarix bəlli olub.

Publika.az xəbər verir ki, cütlük 2018-ci ilin baharında nikaha girməyi planlaşdırır.

İngiltərə taxtının 5-ci varisi olan 33 yaşlı şahzadənin evlilik xəbəri ailənin yaşadığı “Clarence House”dan açıqlanıb.

Dostları vasitəsilə 2016-ci ildə tanış olan cütlük sentyabr ayında Kanadanın paytaxtında veteranlar üçün təşkil edilən bir idman yarışında ilk dəfə bir yerdə görüntülənmişdi.

Əvvəl cütlüyün münasibətlərinə şahzadənin ailəsi razı olmasa da, onlar hər iki ailənin xeyir-duasını ala bilib.

Zümrüd

