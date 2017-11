XİN: Gürcüstan Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımır

Tbilisidə Dağlıq Qarabağdan olan rəssamların iştirak etdiyi sərgi şəxsi təşəbbüsdür, onun təşkilində dövlət strukturları iştirak etməyib.

APA-nın məlumatına görə, bu barədə “Gürcüstan – Onlayn”-a Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyndən bildiriblər.

“Gürcüstan Dağlıq Qarabağı müstəqilliyini tanımır və münaqişənin sülh yolu ilə həllini dəstəkləyir. Sərgi şəxsi təşəbbüs əsasında açılıb, onun təşkilinə heç bir dövlət strukturu qoşulmayıb", - Gürcüstan XİN-in məlumatında vurğulanıb.

Məlumata görə, bundan əvvəl Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyi ölkənin müvafiq dövlət qurumlarına müraciət edərək, Dağlıq Qarabağdan olan 7 rəssamın əl işlərinin nümayiş etdirildiyi "Dirçəliş" adlı sərginin açılışından narahatlıq ifadə edib.

