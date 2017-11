Pentaqon: PYD ilə iş birliyimiz dava edəcək

Bakı. 28 noyabr. REPORT.AZ/ Pentaqon PKK-nın qolu olan PYD ilə iş birliyini davam etdirəcək.

"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Haberturk" xəbər yayıb.

Məlumata görə, ABŞ-ın Müdafiə Nazirliyi PYD ilə iş birliyini davam etdirmək niyyətindədir. Belə ki, hərbi qurum kürd separatçılarına hərbi yardımın nəzərdən keçirdiyini açıqlayıb.

Bununla yanaşı, PKK-nın digər qoluna da silahların verilməsinin məhdudlaşdırıldığı bildirilir.

Qeyd edək ki, ABŞ prezidenti Donald Tramp bir müddət əvvəl PKK-nın Suriya qolu sayılan YPQ-ə silah-sursatın verilməyəcəyinə dair qərar qəbul edib.



