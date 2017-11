Bakı. 28 noyabr. REPORT.AZ/ Misirin əl-Ariş şəhərinin əl-Raud kəndindəki məscidə terrorçuların hücumu nəticəsində ölənlərin sayı 309 nəfərə çatıb.

"Report" "Anadolu" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Şimali Sinayın Səhiyyə İdarəsindən bildirilib.



