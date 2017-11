Myanma lideri Oksford mükafatından məhrum edilib

Bakı. 28 noyabr. REPORT.AZ/ Myanma lideri Oksfordun mükafatından məhrum edilib.

"Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Londonun "The Independent" qəzeti məlumat yayıb.

Qeyd edilir ki, Myanmanın dövlət müşaviri və de-fakto siyasi lideri Aun San Su Çji "Freedom of the City of Oxford" mükafatından öz vətənində rohinca xalqının təqibini dayandıra bilmədiyinə görə məhrum edilib. Nəşrin xəbərə görə, Oksfordun şura üzvləri zorakılığa göz yumana ehtiram bəsləmək istəmədikləri ilə razılaşıblar.

Oksfordun məzunu Aun San Su Çji 20 il əvvəl "azadlıq uğrunda uzun müddətli mübarizəyə görə" bu mükafata layiq görülüb. Universitet şəhərinin hakimiyyəti Myanmada demokratiyanın qələbəsi üçün mübarizə aparmış müxalif siyasətçisinin uzun illər ev dustaqlığı altında olmasını qeyd edib.

1991-ci ildə Aun San Su Çji Nobel sülh mükafatına layiq görülüb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.