İsraildə partlayış - 5 yaralı

İsrailin Tel-Əviv şəhəri yaxınlığında baş verən partlayış nəticəsində azı 5 nəfər yaralanıb.

APA-nın RİA Novosti agentliyinə istinadən verdiyi xəbərə görə, yaralılardan birinin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir.

“İndiyədək 5 nəfərə tibbi yardım göstərilib. Ağır yanıq xəsarətləri alan təxminən 40 yaşlı kişinin vəziyyəti ağırdır, digər 4 nəfər yüngül xəsarət alıb”, deyə tibb işçiləri bildirib.

İnsidentin inşaat materialları mağazasında baş verdiyi təsdiqlənib. Partlayışdan sonra güclü yanğın başlayıb, ticarət obyekti yerləşən bina qismən uçub. Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

