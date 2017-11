Bakıda sərnişin avtobusu ruhi-əsəb xəstəsi olan qadını vuraraq öldürüb

Bakı. 28 noyabr. REPORT.AZ/ Bakıda sərnişin avtobusu ruhi-əsəb xəstəliyindən əziyyət çəkən qadını vuraraq öldürüb.

"Report" xəbər verir ki, ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi Binəqədi rayonunda baş verib.

Belə ki, Azadlıq prospekti ilə Əlövsət Quliyev küçəsinin kəsişməsində, piyadalar üçün nəzərdə tutulmayan yerdə yolu keçən təxminən 45-50 yaşlı Bahar adlı qadını işıforun yaşıl işığında hərəkət edən 165 nömrəli sərnişin avtobusu vurub. Avtobusun sürücüsü Balagözov Vaqif Həmzə oğlunun "Report"a verdiyi məlumata görə piyada qadın qulaqcıqdan istifadə edirmiş. O, qəfildən yola çıxıb.





















