Bakı. 28 noyabr. REPORT.AZ/ Avstraliya polisi Yeni il ərəfəsində Melburnda terror aktı hazırlamaqda şübhəli bilinən gənci saxlayıb.

"Report"un məlumatına görə, bu barədə Viktoriya ştatı polisinin açıqlamasında bildirilir.

Qeyd edilir ki, 20 yaşlı gənc antiterror əməliyyatı zamanı saxlanılıb. "Güman edilir ki, saxlanılan şəxs Yeni il ərəfəsində Melburnda terror aktının planlaşdırılmasında iştirak edib", - deyə xəbərdə bildirilir.

Hazırda gənc sorğu-sual edilir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.