Sinaya hücumun qarşısı alındı: ölənlər və yaralananlar var - FOTO

Misir polisi Şimali Sinay vilayətində, Əl-Arişədə silahlıların keçid-mühafiə məntəqələrinə iki hücumunun qarşısını alıb.

Milli.Az "Report"a istinadən bildirir ki, bu barədə "Sky News Arabia" telekanalı xəbər verib.

Xəbərdə bildirilir ki, silahlı toqquşma zamanı 3 terrorçu məhv edilib.

Telekanalın məlumatına görə, silahlı ekstremistlər buraxılış məntəqəsinə atəş açıblar. Bundan sonra ölkənin Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları 3 terrorçunu məhv edib. Daha 2 terrorçu isə yaralanıb.

Milli.Az

Milli.Az-ın ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.