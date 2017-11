Meksikanın Puebla ştatında içində sərnişinlərin olduğu "Pikap" tipli avtomobilin qəzaya uğraması nəticəsində 16 nəfər ölüb.

Milli.Az "Report"a istinadən bildirir ki, bu barədə "El Universal" xəbər verib.

Xəbərdə bildirilir ki, hadisə dağ rayonundakı yolda baş verib. Belə ki, avtomobil hərəkətdə olarkən aşıb. Qəza zamanı ölənlərdən 3-ü uşaqdır.

Hadisənin başvermə şəraiti və səbəbləri araşdırılır.

